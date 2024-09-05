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Mersin'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürülürken 20 dönüm arazinin yandığı öğrenildi.

Taşucu Mahallesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.