Mersin'de kaza: Resul Beyazdurma memleketi Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika
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Mersin'de kaza: Resul Beyazdurma memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

Mersin\'de kaza: Resul Beyazdurma memleketi Osmaniye\'de toprağa verildi

Mersin-Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan Resul Beyazdurma hayatını kaybetti. Beyazdurma'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi.

18.04.2024 20:43
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Mersin'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Resul Beyazdurma memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. 80 DA 064 plakalı otomobil, aynı istikamette duran tıra arkadan çarptı. Kazada Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışanlardan sürücü yaralandı, yanında bulunan Resul Beyazdurma (28) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Beyazdurma'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardında defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Beyazdurman'ın Ramazan Bayramı'nda babaannesini kaybettiği 3 gün önce çalışmak için tekrar Mersin'e gittiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de kaza: Resul Beyazdurma memleketi Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika

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