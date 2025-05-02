Mersin'de Motosiklet Denetimi: 1645 Araç Men Edildi

Mersin'de motosikletlilere sıkı takip: Bin 645 motosiklet trafikten men edildi

MERSİN - Mersin polisinin motosikletlere yönelik denetimlerinde kontrol edilen 48 bin 200 motosikletten bin 645'i trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Trafik Denetleme Şubesi koordinesinde il genelinde asayiş olaylarının önlenebilmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması, trafik güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Kent genelinde 56 farklı noktada yapılan uygulamalarda 48 bin 200 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde çalıntı 8, hacizli 12 motosiklet yakalandı. Denetlenen motosikletlerden bin 645'i ise trafikten men edildi.Denetimlerde polis ayrıca aranan 2 şahsı yakaladı.

Ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.