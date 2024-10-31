Mersin'de Motosiklet Denetimi: 2 Çalıntı Ele Geçirildi

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Mersin polisinden denetim: 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 237 bin TL ceza uygulandı

MERSİN - Mersin polisinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, eksiklikleri bulunan 34 sürücüye 237 bin 124 TL ceza uygulandı. Denetimlerde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 8'ide trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, asayiş olaylarının önlenmesi, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç delillerinin yakalanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Halka açık yerlerde ve ikinci el motosiklet satıcılarına, tamircilere ve motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde, 13 farklı noktada 52 ekip ve 121 personel görev aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 678 motosiklet kontrol edilirken, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 8 motosikletin de trafikten men edildiği uygulamada eksiklikleri tespit edilen 34 sürücüye ise toplam 237 bin 124 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca birçok hacizli ve yakalamalı motosiklette ele geçirildi.