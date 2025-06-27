Mersin'de Motosiklet Kazaları Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet Kazaları Kameralara Yansıdı

Mersin\'de Motosiklet Kazaları Kameralara Yansıdı
27.06.2025 09:44
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Mersin'de motosiklet kazaları, kask ve güvenlik kameralarına yansıdı; sürücü hataları gözler önüne serildi.

Mersin'de motosiklet kazalarından biri kask kamerasına, diğeri de güvenlik kamerasına yansıdı. Farklı kazalar ile sürücülerin hatalarını gözler önüne seren bazı görüntüleri ise hem araç hem de cep telefonu kameraları kaydetti.

Yurt genelinde olduğu gibi 2 milyon kişinin yaşadığı Mersin'de de kazalar eksik olmuyor. Trafik kazalarının en aza indirilmesi için kent genelinde emniyetten jandarmaya kadar tüm birimler uygulama ve bilgilendirme çalışmaları yapsa da kazaların önüne geçilemiyor. Her geçen gün yaygınlaşan kamera sistemleri ise kaza anlarını saniye saniye kaydediyor. Görüntüler bazen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına, bazen de bir araç ya da güvenlik kamerasına yansırken, sürücülerin hatalarını da gözler önüne seriyor. Mersin'de son on günde birçok kaza anı ile trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülerin o anları görüntülere yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kazalardan biri merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü, başka bir motosiklete çarpmamak için sola manevra yaptı. Bu kez de soldan gelen motosiklet önüne kıran otomobile çarptı, sürücüsü düşerek yaralandı.

İhsaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, bir aracın arkasından koşan çocuğa motosiklet çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yasıdı. Erdemli ilçesinde ise bir otomobilin tıra çarpma anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

Kazaların dışında bir tırın, tehlikeli şekilde sağ şeritten gelen taşıtları dikkate almayarak refüjden geçerek dönüş yapmasını araç kamerası kaydetti. Farklı bir görüntüye ise otomobilin ışıklı kavşakta ters şeritten diğer şeride geçmesi yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Motosiklet Kazaları Kameralara Yansıdı - Son Dakika

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