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Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

Mersin polisi, şehir genelinde motosiklet ve elektrikli bisikletler üzerine gerçekleştirdiği şok uygulamalarda aranan 13 şüpheliyi yakaladı. Uygulamalarda çalıntı 8 motosiklet ele geçirilirken 123'ü de trafikten men edildi. Ayrıca, 369 adet motosiklet ve elektrikli bisiklet satıcısı tamircisi de kontrol edildi.

Mersin\'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı
15.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:18
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Mersin polisinin şehir genelinde motosiklet ve elektrikli bisikletler üzerine gerçekleştirdiği şok uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı. Polis uygulamalarda çalıntı 8 motosiklet ele geçirirken 123'ünü de trafikten men etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, şehir genelinde meydana gelen motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önlenebilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Merkez ve ilçelerin tamamında yapılan şok uygulamalar ve çalışmalarda 5 bin 983 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edildi. 16'sı hacizli yakalamalı 123 motosiklet trafikten men edildi, 8 adet çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi. 3 bin 164 şahsın kontrol edildiği uygulamalarda aranan 13 şahıs yakalandı. Çeşitli maddelerden ise 1 milyon 653 bin 872 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Öteyandan 369 adet motosiklet ve elektrikli bisiklet satıcısı tamircisi de tek tek ekipleri tarafından kontrol edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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