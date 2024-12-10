Mersin Emniyet Müdürlüğünce okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Çocuk Şube Müdürlüğünce merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçesindeki okullarda polisin tanımı, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddet, internet ve sosyal medya güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak çocukların güvenli ortamda, bilinçli bir şekilde yetişmesi için eğitim çalışmalarına devam edileceği bildirildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Öğrencilere Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?