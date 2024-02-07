Mersin\'de Okul Servis Araçlarına Denetim

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Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasıyla kent genelinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma ekipleri sorumluluk alanındaki 947 okul servis aracını denetledi. Yapılan denetimlerde, araçların okul servis araçları yönetmeliğine uygun olup olmadığı, araçta yolculuk yapan öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, araç sürücüsü ve rehber personelin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve araçla ilgili gerekli belgelerin kontrolleri yapıldı. Servis şoförlerine de trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim sonucunda eksik belgeleri bulunan 16 servis sürücüsüne 30 bin TL ceza uygulandığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin, eğitim ve öğretim yılı süresince öğrencilerin sağlıklı şekilde okullarına ve evlerine gidebilmesi için denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - MERSİN