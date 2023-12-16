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Mersin'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı

Mersin'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 AK-47 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.

Mersin\'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı
16.12.2023 - 23:25,
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Mersin'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı

MERSİN - Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 AK-47 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 8 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 AK-47 silah, bin karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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