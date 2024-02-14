Mersin'de trafik ekipleri otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri konusunda uyardı - Son Dakika
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Mersin'de trafik ekipleri otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri konusunda uyardı

Mersin\'de trafik ekipleri otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri konusunda uyardı

Mersin'de trafik ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi. Ekipler, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde broşür dağıtarak ve simülasyon aracıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirerek emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı.

14.02.2024 09:41
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Mersin'de, trafik ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri ve yolcularını emniyet kemeri konusunda uyardı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT), yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri ile yolcularına yönelik emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması konusunda bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Çalışma kapsamında otobüslerin lastik diş derinliğini de ölçen ekipler, ayrıca simülasyon aracı ile emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında uygulamalı eğitim gerekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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