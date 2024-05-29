Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşması devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşması devam ediyor

Mersin\'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşması devam ediyor

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşması sürerken, yaşlı çiftin yakınları basın açıklaması yaptı. Yaşlı çiftin kızı, babasının hakkının yerde kaldığını belirterek adalet istedi. Olayda hayatını kaybeden Ramazan Polat'ın ölümüyle ilgili avukat, illiyet bağı olduğunu ifade etti. Sanıklardan biri hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

29.05.2024 15:17
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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşması devam ederken, duruşma öncesi yaşlı çiftin yakınları basın açıklaması yaptı. Yaşlı çiftin kızı Bedriye Polat, olay sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası için, "Ben babamın toprağına sarılamıyorum, onun hakkı yerde kaldı" dedi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17) kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darp etmesiyle ilgili dava sürerken, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda mağdur olan Ramazan Polat 20 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Annem sanık olana kadar sesimi çıkartmadım"

A.O.T'nin 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşması öncesi Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Polat ailesi ve Türkiye Emekli Sendikası üyesi grup, eylem yaptı. Adliye önünde açıklama yapan çiftin kızı Bedriye Polat, olaydan sonra annesi sanık olana kadar sesini çıkartmadığını belirterek, "Ama annem sanık olunca, 'ikisini dövdü' diye suçlanınca artık dayanamadım. Medyaya veren bendim. Maalesef şu anda babam yok. Mezardan çıkartamayacağım onu. Ama bu ikisi serbest dolaşıyor. Evde oğlu ve babası sarılıp oturabiliyor. Ben babamın toprağına şu an sarılamıyorum. Çünkü onun hakkı yerde kaldı. Bırakmayın yerde, sizden destek istiyorum, yerde bırakmayın. Ben bugün içeri gireceğim, hakimin gözlerine bakacağım. Bana cevap versin adaleti. Adaletin terazisi kalmamış. Şu an benim babam yok. Son sözlerini bana söyledi. Benim elime bir ateş bıraktılar; git anneme ver müjdeyi dediler. Gittim anneme ölüm müjdesini verdim. Bakın annem önümde şimdi. Ne diyeyim ben? Soruyorum sizlere babanızın haberini annenize nasıl verirsiniz? Adaletimi tek başıma sürdüreceğim. Arkamdan kimse gelmese de ben devam edeceğim" diye konuştu.

Türkiye Emekliler Sendikası adına açıklama yapan Ahmet Karakuş da, hayatını kaybeden Ramazan Polat'ın üyeleri olduğunu belirterek, hep birlikte adaletin sağlanması için çaba gösterilmesini istedi.

"Yaşanan olayla Ramazan Polat'ın ölümü arasında illiyet bağı olduğu kanaatindeyiz"

Okul müdürü İsmet T.'nin 17 yaşındaki oğlunun yargılandığı davanın duruşması da 2. Çocuk Mahkemesinde görüldü. Polat çiftinin avukatı Oğuzhan Tekin, basına kapalı gerçekleşen duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada yaşanan olayla Ramazan Polat'ın ölümü arasında illiyet bağı olduğu kanaati taşıdıklarını ifade ederek, "Ramazan Polat bu olay neticesinde öldü. Buna ilişkin olarak da suç vasfının değişmesi gerektiği, görevli mahkemenin de haliyle Çocuk Asliye Ceza Mahkemesinden Ağır Ceza Mahkemesine geçmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Buna ilişkin itiraz ettik. Savcılığa ilişkin de tekrar şikayette bulunacağımızı söyledik. Bir örneğini de zaten görülmekte olan dosyamıza sunacağız. Şu aşamada hakkımızı arama çabası içerisindeyiz. Bir gelişme olmadı" dedi.

Tekin, duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart'ta 2. Çocuk Mahkemesinde görülen duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti. A.O.T. için 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava devam ediyor.

Ramazan Polat hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, yaklaşık 2 hafta tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, 21 Mayıs'ta da Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşması devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşması devam ediyor - Son Dakika
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