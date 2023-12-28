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Mersin'de otomobili ile kavga eden kalabalığın arasına daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de otomobili ile kavga eden kalabalığın arasına daldı: 2 yaralı

Mersin'de bir şahıs otomobiliyle sokak arasında kavga eden grubun arasına daldı ve 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası araç sürücüsü polis merkezine giderek teslim oldu.

Mersin\'de otomobili ile kavga eden kalabalığın arasına daldı: 2 yaralı
28.12.2023 - 20:05,
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Mersin'de dehşey anları kamerada... Otomobili ile kavga eden kalabalığın arasına daldı: 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de bir şahıs otomobiliyle sokak arasında kavga eden grubun arasına daldı, 2 kişi yaralandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde sokak arasında iki grup arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Tekme ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında, 13 AAB 901 plakalı araç süratle kaçışan kalabalığın arasına daldı. Çarptığı kişilerden ikisini yaralayan sürücü, daha sonra aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. 2 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sürdüğü sırada araç sürücü Doğan İ. (30), polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli, 'kasten yaralama' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, araç sürücüsünün kavga eden kalabalığın arasında daldığı anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden grupların bir birlerine sopa ile saldırdıkları sırada, bir aracın onlarca kişinin arasına hızla girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de otomobili ile kavga eden kalabalığın arasına daldı: 2 yaralı - Son Dakika


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