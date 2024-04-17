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Mersin'de park halindeki 8 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araçlarını sokağa park eden eden vatandaşlar, bir süre sonra geldiklerinde lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü. Sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen araç sahipleri, bir kişinin lastikleri kestiğini fark etti.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek 8 aracın lastiklerine zarar veren kişinin D.K. olduğunu tespit etti. Olay yerinden araçla ayrıldığı belirlenen D.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN