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Mersin Polisi Sahte Sitelerle Yasadışı Bahis Şebekesine Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Polisi Sahte Sitelerle Yasadışı Bahis Şebekesine Operasyon Düzenledi

Mersin polisi, sahte siteler kurarak yasadışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı ve birçok suç eşyası ele geçirildi. 9 şüpheliden biri tutuklandı, 5'i ev hapsi aldı ve 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Polisi Sahte Sitelerle Yasadışı Bahis Şebekesine Operasyon Düzenledi
30.01.2024 - 09:10,
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Mersin polisi kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon yaptı, 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis yapan 9 şüpheli belirlendi.Bunun üzerine polis il merkezinde bulunan Mahmudiye Mahallesinde 1, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesinde ise 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Havuzlu lüks bir sitedeki dairelerde yapılan aramada 37 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 20 adet banka kartı, bir miktar para, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'ine ev hapsi verilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Polisi Sahte Sitelerle Yasadışı Bahis Şebekesine Operasyon Düzenledi - Son Dakika


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