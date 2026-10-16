Mersin'de sanal bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mersin'de sanal bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de sanal bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 55 şüpheliden 33\'ü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sanal bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Tutuklananların 26'sı sanal bahis, 7'si dolandırıcılık suçundan tutuklanırken 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından iki ayrı çalışma yapıldı. Siber ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik yapılan çalışmada 17'si şirket olmak üzere toplam 45 şüpheliye ait banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunda kullanıldığı ve hesaplarda toplam 3 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruşluk işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışmalarda ise il dışındaki işsiz vatandaşları iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirerek, adlarına GSM hattı ve banka hesabı açtırıp, bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları öne sürülen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin 360 kişiyi yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

İki ayrı soruşturma kapsamında birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda sanal bahisten 33, dolandırıcılıktan ise 12 şüpheli yakalandı. 55 şüphelinin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26'si sanal bahisten, 7'si dolandırıcılıktan olmak üzere 33'ü tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sanal bahis operasyonu çerçevesinde daha önce de 4 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaMersinGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü Koğuşunda ölü bulundu Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu
21:13
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 21:40:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin'de sanal bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 55 şüpheliden 33'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei