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Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin\'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin'de 20 vatandaşı dolandırdığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüntü ile şantaj yaparak, evde paketleme ve kaparo yöntemlerini kullandığı belirlendi.

09.09.2024 09:59
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Mersin'de 20 vatandaşı "sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüntü ile şantaj yaparak, evde paketleme ve kaparo" yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 20 vatandaşın dolandırıldığını tespit etti. Polis bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşları dolandıran şüphelilerin B.G. ve B.K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin vatandaşları, "sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüntü ile şantaj yaparak, evde paketleme ve kaparo" yöntemiyle dolandırdığı öğrenildi. "Polis bu tespitler üzerine şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, 6 cep telefonu ve sentetik ilaç ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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