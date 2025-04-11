Mersin'de Sazlık Alanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Zor Anlar Yaşadı

Sazlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi sınırlarında yer alan bataklık bölgedeki sazlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alandan alevler yükseldi. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibini sevk etti. Şiddetli rüzgarında etkisiyle çevreye yayılan alevlere ekipler güçlükle müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.