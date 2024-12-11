Mersin'de Seyir Halindeki Tırın Dorsesi Yandı - Son Dakika
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Mersin'de Seyir Halindeki Tırın Dorsesi Yandı

Mersin\'de Seyir Halindeki Tırın Dorsesi Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesi alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı güvenli bir şekilde durdurdu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şans eseri yaralanan olmadı.

11.12.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan tırın dorsesi yandı.

Otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Tekir rampasında E.B.'nin sürücülüğünü yaptığı 01 AAK 939 çekici, 01 AAJ 785 dorse plakalı tırın çekici bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine Pozantı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Seyir Halindeki Tırın Dorsesi Yandı - Son Dakika

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