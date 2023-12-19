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Mersin'de sigara izmaritinden çıkan yangında adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de sigara izmaritinden çıkan yangında adam hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir dairede yalnız yaşayan adam, sigara izmaritinden kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının sebebi olarak sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de sigara izmaritinden çıkan yangında adam hayatını kaybetti
19.12.2023 - 15:37,
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir dairede yalnız yaşayan adam, sigara izmaritinden kaynaklı çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan ve iddiaya göre alkol problemi olan 54 yaşındaki Mehmet Sezer'in dairesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sezer'in cansız bedenine ulaştı. Yangının söndürülmesinin ardından Sezer'in cansız bedeni polis ve savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede yangının, Sezer'in oturduğu koltukta sızıp kalmasından dolayı sigara izmaritinden kaynaklı çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de sigara izmaritinden çıkan yangında adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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