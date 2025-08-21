Mersin\'de Sigara Kaçakçılarına Operasyon

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Mut ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığının tespit etmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 bin 800 adet içi boş bandrolsüz makaron, 3 bin 480 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün ve 1 elektrikli makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN