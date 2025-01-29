Mersin'de Silahlı Kavga: Ahmet Türk'ün Torunu Hayatını Kaybetti

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Mersin'de silahlı kavga: Ahmet Türk'ün torunu öldü

MERSİN - Mersin'de meydana gelen silahlı kavgada Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı D-400 karayolunda bulunan Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda bulunan 2 grup arasından sözlü tartışma çıktı. Mekan çıkışında bir birilerini takip eden 2 gruptan 9 kişi köprü altına silahla kavga çıkardı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralılardan 29 yaşındaki Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 2'de silah ele geçirdi.

Öteyadan olayda hayatını kaybeden Türk'ün, önceki ay görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ünde yeğeni olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.