Mersin\'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Özcan Çam tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. A.C.'nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen 3 kişi, Özcan Çam'ı araçlarına çağırdı.

Çam'ın gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde müşteri olarak bulunanların gözü önünde Özcan Çam'a tabancayla birkaç el ateş etti. Ağır yaralanan Çam, Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan A.C. isimli şüpheli otogar civarında aracıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MERSİN