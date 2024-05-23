Mersin'de taksiciler saldırıları protesto etmek için konvoy oluşturdu - Son Dakika
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Mersin'de taksiciler saldırıları protesto etmek için konvoy oluşturdu

Mersin\'de taksiciler saldırıları protesto etmek için konvoy oluşturdu

Mersin'de bir grup taksici, son dönemde taksi şoförlerine yönelik saldırıları konvoy oluşturarak protesto etti. Taksiciler, Pozcu Plaza Taksi önünde toplanarak araçlarına Türk bayrağı astı. Saldırıya uğrayan taksicilerin mağdur olduğunu belirten bir taksici, yetkililerden daha fazla önem vermelerini istedi. Taksiciler, saldırıları protesto etmek için konvoy oluşturarak tur attı.

23.05.2024 14:56
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Mersin'de bir grup taksici, son dönemde taksi şoförlerine yönelik saldırıları konvoy oluşturarak protesto etti.

Bir grup taksici, Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi 6. Cadde'deki Pozcu Plaza Taksi önünde toplandı. Araçlarına Türk bayrağı asan taksiciler, son günlerde yaşanan saldırıları protesto etmek amacıyla konvoy oluşturdu.

Pozcu Plaza Taksi durağında çalışan Mehmet Salih Günay, saldırıya uğrayan taksicilerin mağdur olduğunu ve çalışamayacak dereceye geldiklerini ifade etti. Bir süre önce İzmir'de bir meslektaşlarının saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Günay, "Aynı şekilde başımıza böyle bir şey gelsin istemiyoruz. O yüzden yetkililerden bize biraz önem vermelerini istiyoruz. Hiç yoktan bir kabin yapsınlar, bazı şeyleri bizler için değiştirsinler" dedi.

"Yüklü bir ceza versinler ki başka insanların canını yakmasınlar"

Hem şoförün hem de mal sahibinin zor durumda olduğunu vurgulayan Günay, "Sağ olsunlar onu da elimizden almaya çalışıyorlar. Onlara gereken cezaları, devletimize inanıyorum; büyük bir şekilde vereceğini de biliyorum. Yüklü bir ceza versinler ki başka insanların canını yakmasınlar. Neden benim eşim ağlasın, neden benim annem ağlasın, neden benim oğlum ağlasın" diye konuştu.

Son dönemde 4 olay yaşandığına işaret eden Günay, kendi imkanları ile bir grup oluşturduklarını dile getirerek, "En ufak bir şey oldu mu bir sinyalimiz var. O sinyal geldi mi hangi bölgede taksimizde bir sorun varsa o şüpheli şahsı yakalayıp emniyet güçlerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taksicilerden Nesrullah Hamidi de, "Niye bizi savunan, arkamızda duran bir güç yok" dedi. Hamidi, bir odalarının ve bir başkanlarının olduğunu ama kendilerine sahip çıkılmadığını söyleyerek durumu eleştirdi.

Açıklamanın ardından taksiciler, saldırıları protesto etmek için oluşturdukları konvoyla korna çalarak tur attı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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