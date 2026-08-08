Mersin\'de Tatil Sitesi Başkanı Saldırıya Uğradı

Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanının, kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı, 3'ü tutuklandı. Kasklı saldırı anı kameraya yansırken site başkanı bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı.

Olay, 30 Temmuz'da Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, yönetim odasında oturduğu sırada kapıyı açan kasklı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe bacaklarına ateş açılan Özbolat yaralandı. Odada bulunanlar panik yaşarken durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti. Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken şüpheli kaçtı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı. Ekiplerin bir hafta süreyle sitenin kamerasından yola çıkarak çevredeki yüzlerce kameradan görüntü temin edip, dakika dakika izleme yaptı. Motosikletli kasklı şüpheliyi izleyen ekipler, onunla bağlantılı şahısların da yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yumruk ve tekmeli saldırıya da uğramıştı

Sitenin daha önce müdürlüğünü yapan ardından da yönetim kurulu başkanı seçilen Murat Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. O olayda ise, sitede yaşayan bir kadın, rahatsız edildiğini öne sürerek Özbolat'tan yardım istedi. İddiaya göre, olay yerine giden Özbolat, M.Y. ile birlikte hareket eden 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında şüphelilerden biri havaya ateş açtı, diğerleri ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Başına da sert bir cisimle vurulan Özbolat, yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edilmişti.

Öteyandan iki olayın bir biriyle bağlantısına yönelik incelemenin sürdüğü alınan bilgiler arasında yer aldı.