Mersin Polisi, Terör Örgütü Üyesi Kadın ve Yardımcılarını Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin Polisi, Terör Örgütü Üyesi Kadın ve Yardımcılarını Yakaladı

Mersin Polisi, Terör Örgütü Üyesi Kadın ve Yardımcılarını Yakaladı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada, İstanbul'a götürülmesi ardından yurt dışına kaçmayı planlayan bir kadın terör örgütü üyesi ile ona yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Terör örgütü üyesi kadın tutuklandı.

14.05.2024 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin yaptığı çalışmada önce İstanbul'a götürülmesi ardından da yurt dışına gitmesi planlanan bir kadın terör örgütü üyesi ile ona yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Terör örgütü üyesi kadın ile işbirlikçi bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bölücü terör örgütü mensubu bir kadının Tarsus ilçesinde bir ikamette barındığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese özel harekat destekli operasyonda gerçekleştirildi. Terör örgütü üyesi kadın F.M. ile ona yardım eden N.İ. ve M.İ. yakalandı.

Terör örgütü üyesi kadının 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek-barikat olaylarında faaliyet yürüttüğü, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan aranma kaydının olduğu öğrenildi. Yurtdışına kaçmayı planlayan F.M'nin gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin vasıtasıyla barındığı, güzergah ayarladıktan sonra önce İstanbul'a ardından da Edirne üzerinden yurtdışına kaçmayı planladığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden terör örgütü mensubu F.M. ile işbirlikçi şahıslardan N.İ. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Güvenlik, Yakalama, Terör, Polis, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin Polisi, Terör Örgütü Üyesi Kadın ve Yardımcılarını Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:07:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Polisi, Terör Örgütü Üyesi Kadın ve Yardımcılarını Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement