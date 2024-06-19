Mersin'de trafik kazası: 11 kişi yaralandı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, dün ilçeye bağlı Kesecik Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ATY 356 plakalı Volkswagen marka minibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ekipleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN