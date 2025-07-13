Mersin'de Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mersin'de Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
13.07.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole indi ve polis memuru hayatını kaybetti.

Mersin'de yoldan çıkan otomobil şarampole indi, sürücü olduğu öğrenilen 31 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydoğan Sukuşu (31) idaresindeki 01 SM 058 plakalı otomobille, Erdemli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole indi. Kaya parçalarına çarpan aracın motor kısmı dağıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden Aydoğan Sukuşu'nun Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu belirlendi. Sukuşu'nun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Aydoğan, Antalya, trafik, mersin, Polis, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
12:02
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
11:57
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
10:44
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 12:47:09. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.