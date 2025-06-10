Mersin'de Üst Geçide Çarpan Araçta 6 Yaralı

Otomobil üst geçide çarptı: 6 yaralı

MERSİN - Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçide çarptı, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, 04.30 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 77 ADM 021 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, üst geçide çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları araçtan çıkartarak ambulanslara ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.