Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonları: 121 Olay ve 150 Şüpheli

Mersin'de 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 121 ayrı narkotik olayı ortaya çıkarıldığı ve 150 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

Mersin'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 14.20 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 150 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin ikametgah, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 836 adet uyuşturucu hap, 7 bin 735 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 2 tabanca ile 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, toplum destekli narkotik faaliyetleri kapsamında da çalışmalar sürdürüldü. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 15 oturumda toplam 614 anneye bilgilendirme yapıldı. "Narko-yetişkin" faaliyetleri kapsamında ise 10 oturumda 527 kişiye sunum gerçekleştirildi. Bu eğitimlerde Narvas ve Uyuma projeleri de tanıtıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - MERSİN