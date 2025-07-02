Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonları: 165 Gözaltı

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığı, bu şüphelilerden 14'nün tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 143 narkotik olayı meydana geldi. Operasyonlarda toplam 165 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılırken, 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 bin 114 uyuşturucu hap, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 6 tabanca ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi.

Farkındalık eğitimleri sürüyor

Öte yandan uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 12 oturumda toplam 610 anneye bilgilendirme yapıldı. 'Narko-Yetişkin' faaliyetleri kapsamında ise 17 oturumda bin 558 kişiye sunum gerçekleştirildi. Bu eğitimlerde ayrıca Narvas ve Uyuma projeleri de tanıtıldı.

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat aralıksız görev başında olduğu vurgulandı. - MERSİN