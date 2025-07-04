Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erdemli Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 6 şüpheli belirlenerek operasyon yapıldı. Şüphelilerin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramada 30 gram bonzai, 4 adet bonzai yapımında kullanılan sıvı, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 56 gram tütün, 40 adet sentetik ecza, bir miktar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve suçundan elde edildiği değerlendirilen 45 bin TL ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheliden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Diğer 3 şüpheliden 2'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN