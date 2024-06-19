Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 602 adet sentetik hap, metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı, cep telefonları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

19.06.2024 13:12
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Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin Gülnar ilçesinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 602 adet sentetik hap ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu, 1 adet senet ile 5 bin 90 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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