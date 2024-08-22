Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı

Mersin polisinin hapis cezasıyla aranan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda, 41 kişi yakalandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda bonzai, sentetik ecza, metamfetamin, hassas terazi ve 2 adet 'payp' aparatı ele geçirildi.

22.08.2024 09:57
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Mersin polisinin hapis cezasıyla aranan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda, 41 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerine bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan, kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar ile uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı 72 ekipten oluşan 246 polisin eş zamanlı operasyonunda 1 yıl 3 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası olan 18'i hükümlü 20 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan 20 şahıstan 9'unun uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında polis uyuşturucu madde ticareti yapan 5, kullanan 16 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Toplamda 41 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktarlarda bonzai, sentetik ecza, metamfetamin, hassas terazi ve 2 adet 'payp' aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şüpheli işlemleri yapılmak için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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