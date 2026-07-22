Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Gözaltı

Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, 2025 yılından bu yana haklarında en az 3 kez 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılan ve halen uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 52 şüpheli tespit edildi.

Mersin Sulh Ceza Hakimliği'nin arama, el koyma ve gözaltı kararının ardından ekipler, bu sabah şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 42 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 31 sentetik hap, 25 gram sentetik kannabinoid ile 1 gram alfa-metil fenetilamin olduğu değerlendirilen sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler üzerinde kriminal incelemelerin başlatıldığı, gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesi, özellikle gençlerin bu maddelerden korunması amacıyla yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiğini kaydetti. - MERSİN