Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine takibe alınan şüpheliler için operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada 1 kilo 515 gram metamfetamin, 186 gram skunk, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 361 gram kenevir tohumu, 430 adet uyuşturucu hap, 450 gram ateş buz, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN
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Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden, hamile olduğunu duyurduktan sonra yaptığı açıklamada kullandığı ilaçlar nedeniyle bebeğini düşürdüğünü söyledi. Yunus Emre ise bu haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
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Jandarma tarafından Van, Gaziantep ve Kırklareli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-12' operasyonlarında, düzensiz göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışan 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı.
Safranbolu ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan Recep Hamleci, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından A.S. polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Burdur'da bir otomobil, boş araziye bırakıldıktan sonra çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemeyerek otomobilin tamamen yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen kazada, bir otomobilin atv motora çarpması sonucu atv sürücüsü ağır yaralandı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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