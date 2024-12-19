Mersin'de Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin'de otomobilin çarptığı 59 yaşındaki yaya, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

19.12.2024 20:01
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Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Erdemli İlçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 33 plakalı otomobil, yaya olarak karşıya geçen 59 yaşındaki M.K.'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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