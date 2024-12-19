Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Erdemli İlçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 33 plakalı otomobil, yaya olarak karşıya geçen 59 yaşındaki M.K.'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?