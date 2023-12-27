Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

MERSİN - Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 TC 6526 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarından Mezitli ilçesi istikametine seyir halinde iken Demokrasi Kavşağına girdiği sırada, sürücüsünün kontörlünden çıkarak önce orta refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen bir başka araca çarptı. Bu sırada köprü altındaki 3 araç daha kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında

23 yaşındaki Mehmet Filiz ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden 2 kişi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.