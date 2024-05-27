Mersin'deki katliam gibi kazada ölen 8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi - Son Dakika
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Mersin'deki katliam gibi kazada ölen 8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi

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Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilerek defnedildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan Ozan Kılıç'ın ise Diyarbakır'da makine mühendisliği yaptığı ve eğitim için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

27.05.2024 12:16
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Mersin'deki katliam gibi kazada ölen 8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi

DİYARBAKIR - Mersin- Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin cansız bedeni otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Diyarbakır'a getirilerek defnedildi.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkıp Diyarbakır- İstanbul seferini yapan 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayarak devrilip karşı şeride geçti. Pikap, kamyon, otomobil ve devrilen otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlardan Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet ve Mehmet Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'a getirildi.

Cenazeler, yakınları tarafından merkez, Kocaköy, Hani ve Hazro ilçelerindeki mezarlıklara gözyaşları içinde defnedildi.

Öte yandan hayatını kaybeden vatandaşlardan Ozan Kılıç'ın Diyarbakır'da özel bir firmada makine mühendisliği yaptığı, eğitim için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki katliam gibi kazada ölen 8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi - Son Dakika

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