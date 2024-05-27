3.Sayfa

THY ile federasyon birbirine düştü

Ahmet Çakar\'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia

Mersin'deki katliam gibi kazada ölen 8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi

DİYARBAKIR - Mersin- Adana Otoyolu'nda biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin cansız bedeni otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Diyarbakır'a getirilerek defnedildi.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkıp Diyarbakır- İstanbul seferini yapan 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayarak devrilip karşı şeride geçti. Pikap, kamyon, otomobil ve devrilen otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlardan Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet ve Mehmet Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'a getirildi.

Cenazeler, yakınları tarafından merkez, Kocaköy, Hani ve Hazro ilçelerindeki mezarlıklara gözyaşları içinde defnedildi.

Öte yandan hayatını kaybeden vatandaşlardan Ozan Kılıç'ın Diyarbakır'da özel bir firmada makine mühendisliği yaptığı, eğitim için İstanbul'a gittiği öğrenildi.