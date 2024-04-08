Mersin\'den çalınan otomobil Karaman\'da bulundu

Mersin'den çalınan otomobil 110 gün sonra jandarma tarafından Karaman'da bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalarda 20 Aralık 2023 tarihinde Mersin'den çalınan bir otomobilin ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde olabileceği bilgisine ulaştı. Köye giden ekipler söz konusu otomobili H.Y. isimli şahsın evinin önünde yakaladı. Çalıntı olarak her yerde aranan otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici ile jandarma karakoluna çekilirken, gözaltına alınan H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarmanın, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalarının kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği kaydedildi. - KARAMAN
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Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 21 yaşındaki hava astsubay öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, yerli ve milli otomobil Togg ile Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlara güvenli sürüşle ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan uygulamada trafik yoğunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca otobüsle yolculuk eden vatandaşlara çikolata ikram edildi.
Bayram tatili yolunda TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak için yola çıkan ambulans şoförü, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler yüzünden zor anlar yaşadı. Ayrıca, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini kullanan sürücülere toplamda 315 bin 511 lira idari ceza uygulandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
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