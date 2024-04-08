Mersin\'den çalınan otomobil Karaman\'da bulundu

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Mersin'den çalınan otomobil 110 gün sonra jandarma tarafından Karaman'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalarda 20 Aralık 2023 tarihinde Mersin'den çalınan bir otomobilin ilçeye bağlı Tepebaşı köyünde olabileceği bilgisine ulaştı. Köye giden ekipler söz konusu otomobili H.Y. isimli şahsın evinin önünde yakaladı. Çalıntı olarak her yerde aranan otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici ile jandarma karakoluna çekilirken, gözaltına alınan H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmanın, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalarının kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği kaydedildi. - KARAMAN