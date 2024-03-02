Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı. - ANKARA
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Tokat'ın Turhal ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın ve Ö.F. Alnıaçık, Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
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