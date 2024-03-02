Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı - Son Dakika
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.

02.03.2024 00:23
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı - Son Dakika
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