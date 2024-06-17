Mersin Erdemli'de Denizde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin Erdemli'de bir kişi girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde yer alan halk plajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize giren 38 yaşındaki İbrahim K'nin kalp krizi geçirerek çırpındığını gören yakınları ve vatandaşlar, müdahale etti. Şahıs sahil kenarına çıkarılırken durum sağlık ekiplerin bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa kalp masajı yaparak müdahale ederek ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yakınları ile birlikte Kayseri'den bayram tatili nedeniyle Mersin'e geldiği öğrenilen İbrahim K'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonrasında netlik kazanacağı bildirildi. - MERSİN