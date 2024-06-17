Mersin Erdemli'de Denizde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de Denizde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin Erdemli'de bulunan halk plajında denize giren İbrahim K, kalp krizi geçirerek çırpındı. Yakınları ve vatandaşlar tarafından müdahale edilen İbrahim K, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen İbrahim K'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında netlik kazanacak.

17.06.2024 19:57
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Mersin Erdemli'de bir kişi girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde yer alan halk plajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize giren 38 yaşındaki İbrahim K'nin kalp krizi geçirerek çırpındığını gören yakınları ve vatandaşlar, müdahale etti. Şahıs sahil kenarına çıkarılırken durum sağlık ekiplerin bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa kalp masajı yaparak müdahale ederek ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yakınları ile birlikte Kayseri'den bayram tatili nedeniyle Mersin'e geldiği öğrenilen İbrahim K'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonrasında netlik kazanacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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