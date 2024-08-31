Mersin Erdemli ilçesinde limon depo ve paketleme tesisinde yangın çıktı

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Mersin'in Erdemli ilçesine bir limon depo ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Tüm tesisi saran yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde bulunan bir limon depolama ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangını fark edenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve ormana bağlı arazöz ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 buçuk saattir ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Bölgede rüzgarında da etkili olması nedeniyle alevler tüm tesisi sardı.

Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin müdahalesi aralıksız sürerken il merkezi ve ilçelerden de takviye gönderildiği öğrenildi. - MERSİN