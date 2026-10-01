Mersin Erdemli'de operasyonda 560 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de operasyonda 560 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Mersin Erdemli\'de operasyonda 560 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Mersin Erdemli'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında paketlenmiş 560 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap ve 3 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda paket paket satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, ev ve işyerlerinde yapılan aramada paket paket satışa hazırlanan 560 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu hap, 3 gram metanfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 mermi ele geçirildi.

Jandarmada adli işlemleri yapılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de operasyonda 560 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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