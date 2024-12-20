Mersin Limanı\'nda Rüşvet Operasyonu

3.Sayfa

Mersin polisinin yaptığı çalışmada limanda gümrük görevlilerinin rüşvet ağının çökertilmesiyle birlikte gözaltına alınan 114 kişinin ifadesine geçildiği öğrenildi. Şüphelilerin usulsüzlük olmayan işlerden sabit bir ücret aldığı, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet aldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı'nda iş sahiplerinden rüşvet alındığının belirlenmesine yönelik 10 aylık çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda gümrük müşavirlerinin ve müşavirlik çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı belirlendi. Ayrıca herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz olarak rüşvet alındığı ortaya çıkartıldı. 10 ay süren hassas ve titiz çalışmaların arından önceki sabah gümrük görevlileri, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan 114 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerden bir kısmı dolar olmak üzere 1,5 milyon TL, 42 gram külçe altın, 18 adet bilezik, 1 adet altın kemer,2 adet altın zincir kolye,1 adet reşat altını, 64 adet tam altın, 11 adet yarım altın, 63 adet çeyrek altın, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet lüks marka saat ve uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 114 şüphelinin ifadesinin devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - MERSİN