Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika
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Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama

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Mersin merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi verildi. Operasyonda 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 795 adet tabanca fişeği ve 9 adet yasaklı yayın ile çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

07.05.2024 07:52
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Mersin merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 11 tutuklama

MERSİN - Mersin merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne finansman sağlayan 15 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Osmaniye, Yozgat ve Erzurum eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 795 adet tabanca fişeği ve 9 adet yasaklı yayın ile çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'sine ise ev hapsi verildi. Diğer 2 şüpheli de şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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