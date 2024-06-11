Mersin polisi, sahte isimle açılan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Mersin polisi, sahte isimle açılan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahsı yakaladı

Mersin polisi, Instagram platformunda 'Tarsusemniyet' kullanıcı ismiyle sahte bir hesap açıldığını tespit ederek, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahsı gözaltına aldı. Şahsın adli işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

11.06.2024 11:10
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Mersin polisi, sahte isimle açılan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya paylaşım sitesi Instagram platformunda 'Tarsusemniyet' kullanıcı ismiyle sahte bir hesap açıldığı, bu hesap üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, aynı gün bahse konu hesaba mahkeme kararı ile erişim yasağı getirildi.

Tarsus TEM Büro Amirliği, İstihbarat Büro Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucu hesap kullanıcısının B.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınarak, kullanmış olduğu dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.

Gözaltına alınan B.K. adli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yapma, silahlı terör örgütü adına suç işlemek, örgütün basın yayın komitesi içerisinde faaliyet yürütmek' suçlarından tutuklanarak, Tarsus Kampus Ceza Evi'ne teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin polisi, sahte isimle açılan sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahsı yakaladı - Son Dakika

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