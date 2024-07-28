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Mersin Silifke'de liman şantiyesinde yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde çıkan ve biranda büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Olay, İlçeye bağlı Taşucu Kum Mahallesi mevkiinde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde molozların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangın büyüyerek limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Olay yerine karadan itfaiye ve arazözlar hava dan ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.

Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesini sürdüğü bildirildi.