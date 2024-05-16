Mersin Tarsus'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mersin Tarsus\'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç yan yattı ve 2 kişi yaralandı. Kazada sıkışan sürücü ve yanındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.05.2024 08:12
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan aracın yan yattığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Avadan Mahallesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Adana gişelerinden Tarsus istikametine geçince S.Ö.'nün (76) kullandığı 34 RC 8838 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç bariyerleri aşarak meyve bahçesine doğru savrularak yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü S.Ö. ile yanında bulunan M.Ö. (69) isimli kadın olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir ve Adana İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Tarsus'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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