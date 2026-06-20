Mersin'de kasklı 2 şüpheli 250 bin dolar gasbetti - Son Dakika
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Mersin'de kasklı 2 şüpheli 250 bin dolar gasbetti

Mersin\'de kasklı 2 şüpheli 250 bin dolar gasbetti
20.06.2026 15:18  Güncelleme: 15:23
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Mersin'de kasklı 2 şüpheli, bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de kasklı 2 şüpheli, bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Uray Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı. Şüpheliler, içerisinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin olayın ardından hızla kaçtığı görüldü.

Olaya tanık olan esnaf Hayati Çimen, "Önümden 2 kişi koşarak gitti. Arkadakinin elinde siyah bir tabanca vardı. Hangisi polis, hangisi hırsız anlayamadım. Arkalarından bakarken ekip araçları geldi. O zaman ikisinin de şüpheli olduğunu anladım. Uzun boylu olanın ağzını kapattığını, diğerinin elinde ise kask bulunduğunu gördüm. Önümden kaçarken polis olabileceklerini düşündüğüm için herhangi bir müdahalede bulunmadım" dedi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Mersin, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kasklı 2 şüpheli 250 bin dolar gasbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kasklı 2 şüpheli 250 bin dolar gasbetti - Son Dakika
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