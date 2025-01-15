Meryem Samou'yu Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Meryem Samou'yu Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Meryem Samou\'yu Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldüren Zekeriya A. adliyeye sevk edildi.

15.01.2025 13:09
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İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldüren zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta 13.01.2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında bir eve giren Zekeriya A., evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olayda 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmiş yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şüpheli polis ekipler tarafından Zekeriya A. yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Emniyete işlemleri biten şüpheli bugün "kasten öldürme" suçlamasıyla Bakırköy Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Meryem Samou'yu Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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